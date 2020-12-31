Компьютеры
Сегодня 14:20
Дешёвые материнские платы для процессоров Intel станут дефицитом в 2021 году
Из-за выпуска новых моделей
2020 стал годом дефицита. На рынке наблюдалась нехватка видеокарт, процессоров и консолей. В 2021 же году ожидается дефицит материнских плат, а именно бюджетных моделей Intel, в частности B460 и H410.
При этом более дорогие материнские платы типа Z490 будут храниться в достаточных количествах. Дефицит бюджетных моделей начнётся с января, пишут аналитики.
Производители матплат — ASUS, Gigabyte и MSI — уже начали продумывать меры по решению этой проблемы. Эти меры, в первую очередь, включают в себя повышение цен.
Сообщается, что дефицит главным образом связан с появлением в январе или феврале матплат 500-й серии. Точно известно, что в январе выпустят модель Z590. Что касается остальных моделей, то сроки их выпуска не оглашались.