Дешёвые материнские платы для процессоров Intel станут дефицитом в 2021 году

При этом более дорогие материнские платы типа Z490 будут храниться в достаточных количествах. Дефицит бюджетных моделей начнётся с января, пишут аналитики.

Производители матплат — ASUS, Gigabyte и MSI — уже начали продумывать меры по решению этой проблемы. Эти меры, в первую очередь, включают в себя повышение цен.

Сообщается, что дефицит главным образом связан с появлением в январе или феврале матплат 500-й серии. Точно известно, что в январе выпустят модель Z590. Что касается остальных моделей, то сроки их выпуска не оглашались.