Дешёвые SSD сравнили с дорогими по скорости работы в играх

Тестовый стенд, используемый для эксперимента, включал процессор i7−14700K, систему охлаждения Arctic Cooling II 360, матплату Z790 Giga Gaming X, оперативную память DDR5−6000, видеокарту RTX 4090, накопитель Samsung 970Pro, корпус Phantek P600s.

Участвовали в тестировании такие SSD, как Adata 960 Legend 2TB, Samsung PM9A1(980 Pro) 2TB, WD SN850X 2TB, Orico 7000 2TB, Fanxiang S880 2TB, Kingston NV2 1tb, Kingbank KP200 512gb, KingSpec NX-512 512gb, Kootion X15 Lite 512gb, Crucial MX500 1TB.

Среди игр были Cyberpunk 2077 (загрузка игры, загрузка сейва), RDR 2 (загрузка игры до меню, загрузка сейва), Rust (загрузка игры, загрузка сервера Rustafied — US mini), Forza 5 (загрузка игры, загрузка сейва), Stalker 2 (загрузка игры с компиляцией шейдеров, загрузка сейва), PUBG (загрузка игры до меню), Genshin Impact (загрузка игры и сразу же вход в игровой мир), The Last Of Us part I (загрузка сейва), Stellaris (загрузка игры + сейва).

Все результаты — ниже на изображениях.