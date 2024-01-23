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Компьютеры
Опубликовано 23 января 2024, 01:30
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Дешёвые видеокарты Intel Arc A580 и A750 сравнили с Nvidia и AMD в 2024 г.

Кто окажется лучше и намного ли?
Эксперты YouTube-канала i2HARD проверили в играх и рабочих программах быстродействие видеокарт Arc A580, RTX 3050, RX 6600 и Arc A750.

В 3D Mark видеокарта Arc A580 показывает себя значительно лучше, чем RTX 3050. В Blender результат этой модели тоже улучшился на 78% и она обогнала 3050.

Но что насчёт игр? Если говорить о разрешении Full HD, то, например, в Cyberpunk 2077 на максимальных настройках вы получите лучший результат по среднему FPS с Arc 750, хотя между ним и Arc А580 разница составит всего около 10%. Меньше 60 к/с оказалось из всех моделей только у RTX 3050.

В Starfield, как ни странно, по средней производительности лидирует RX 6600 с 63 к/с.

В среднем же по 11 играм видно, что Arc A580 всего на 5% обошла RTX 3050: 100 к/с против 95 к/с. А лучший результат был у RX 6600.

С результатами в играх в 1080p и 1440p вы можете ознакомиться ниже.

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Слайд, который
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Слайд, который
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© i2HARD

Вывод

Intel нам предложила Arc A580 как самую мощную видеокарту с ценой до 180 долларов. Однако в плане реализации она оказалась посредственной. К примеру, средний FPS в играх у неё был хуже, чем у RX 6600, адаптивная синхронизация работает не очень хорошо, задержка ввода больше, чем у других. Даже преимущество этой модели в софте может «перекрыться» багами, с которыми в процессе тестирования эксперты ещё не столкнулись. Энергопотребление всё ещё у Arc A580 остаётся высоким, причём проблема заключается в постоянно включающихся и отключающихся вентиляторах. В целом RX 6600 на фоне новинки всё же выглядит гораздо перспективнее.

Характеристики ПК:

  • видеокарта ASRock Intel Arc A580 Challenger D OC/Nvidia GeForce RTX 3050 8GB INNO3D TWIN X2 OC/ASRock Radeon RX 6600 Challenger White/ASRock Intel Arc A750 Challenger D OC;
  • процессор AMD Ryzen 7 7800X3D;
  • материнская плата Gigabyte B650M DS3H;
  • оперативная память DDR5 G.SKILL Trident Z5 [F5-7600J3646G16GX2-TZ5RK] 2x16 ГБ;
  • система охлаждения ARCTIC Cooling Liquid Freezer II-360;
  • накопитель Crucial MX500 2 TB;
  • блок питания MSI MPG A1000G PCIE5;
  • корпус BC1 Open Benchtable;
  • операционная система Windows 11.
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