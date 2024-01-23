Дешёвые видеокарты Intel Arc A580 и A750 сравнили с Nvidia и AMD в 2024 г.

В 3D Mark видеокарта Arc A580 показывает себя значительно лучше, чем RTX 3050. В Blender результат этой модели тоже улучшился на 78% и она обогнала 3050.

Но что насчёт игр? Если говорить о разрешении Full HD, то, например, в Cyberpunk 2077 на максимальных настройках вы получите лучший результат по среднему FPS с Arc 750, хотя между ним и Arc А580 разница составит всего около 10%. Меньше 60 к/с оказалось из всех моделей только у RTX 3050.

В Starfield, как ни странно, по средней производительности лидирует RX 6600 с 63 к/с.

В среднем же по 11 играм видно, что Arc A580 всего на 5% обошла RTX 3050: 100 к/с против 95 к/с. А лучший результат был у RX 6600.

С результатами в играх в 1080p и 1440p вы можете ознакомиться ниже.