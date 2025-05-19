«Десктопный режим» для Android вновь всплыл в программном коде обновления

Новая функция под названием «Android Desktop Mode» напоминает уже существующие решения вроде Samsung DeX или Motorola Smart Connect. Пользователи смогут открывать несколько окон, менять их размер, использовать панель задач и переключаться между приложениями — как на обычном компьютере.

Сейчас интерфейс ещё дорабатывается, поэтому маловероятно, что режим появится в Android 16. Скорее всего, его представят в Android 17 вместе с новыми моделями Pixel.

Пока что известно, что функция будет работать через USB-C, но в будущем, возможно, добавят и беспроводное подключение. Ожидается, что сначала режим будет доступен только на смартфонах Pixel, а позже появится и на других устройствах Android.