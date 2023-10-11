Deta хочет создать первый персональный компьютер в облаке

Space OS превращает рабочий стол компьютера в «бесконечный холст», позволяя делать заметки, смотреть фильмы и запускать полноценные приложения, просто рисуя прямоугольники на экране. В ней реализована концепция владения данными и приложениями, позволяющая пользователям «напрямую загружать программное обеспечение, как в ранние времена персональных компьютеров».

Цель Deta - вернуть чувство личной собственности и контроля над своим компьютером и данными, бросив вызов распространенной модели «облачных» вычислений. Хотя "облачные" вычисления обеспечивают удобство и мощь, они часто означают, что пользователи отказываются от контроля над собственной информацией.