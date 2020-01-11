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Сегодня 17:23
Дизайн Windows 7 воссоздали на другой операционной системе
Но это решение вряд ли станет успешным
14 января Microsoft официально завершит поддержку операционной системы Windows 7. Всем любителям «семёрки» разработчики графического окружения KDE для Linux предложили перейти на свою систему с соответствующим оформлением.
Сходства, конечно, будут только визуальными. Решение базе KDE Plasma включает в себя различные элементы «семёрки», подобие меню «Пуск» и прочее. Разработчики позиционируют его как альтернативу Windows 10 без оплаты и вирусов.
Стоит отметить, что после 14 января компьютеры под управлением Windows 7 перестанут получать обновления безопасности, поэтому пользователи могут оказаться под угрозой атак. Разработчики KDE, конечно, появились со своим предложением вовремя, но в то, что их решение поможет избавиться от монополии Microsoft, не верится. Одна из причин — игры под Linux всё ещё работают плохо.