Дизайн Windows 7 воссоздали на другой операционной системе

Сходства, конечно, будут только визуальными. Решение базе KDE Plasma включает в себя различные элементы «семёрки», подобие меню «Пуск» и прочее. Разработчики позиционируют его как альтернативу Windows 10 без оплаты и вирусов.

Стоит отметить, что после 14 января компьютеры под управлением Windows 7 перестанут получать обновления безопасности, поэтому пользователи могут оказаться под угрозой атак. Разработчики KDE, конечно, появились со своим предложением вовремя, но в то, что их решение поможет избавиться от монополии Microsoft, не верится. Одна из причин — игры под Linux всё ещё работают плохо.