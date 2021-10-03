Дизайнер показал улучшенный вид меню «Пуск» в Windows 11

Автор Windows Central отметил, что меню «Пуск» в Windows 11 получилось «отстойным». Ему не достаёт возможностей настройки. Автор утверждал, что виджеты должны присутствовать в меню «Пуск». А дизайнер, по сути, реализовал эту идею. Он выполнил свободное размещение виджетов («Живых плиток») рядом с иконками установленных приложений.