Дизайнер показал улучшенный вид меню «Пуск» в Windows 11

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Дизайнер показал улучшенный вид меню «Пуск» в Windows 11Каким оно «должно было быть»
Дизайнер Гужон Клод (Gusion Claude) прислал изданию Windows Central свой концепт меню «Пуск» в Windows 11. Он считает, что этот элемент интерфейса должен был стать именно таким.
Автор Windows Central отметил, что меню «Пуск» в Windows 11 получилось «отстойным». Ему не достаёт возможностей настройки. Автор утверждал, что виджеты должны присутствовать в меню «Пуск». А дизайнер, по сути, реализовал эту идею. Он выполнил свободное размещение виджетов («Живых плиток») рядом с иконками установленных приложений.
Gusion Claude
Клод также убрал область рекомендаций из меню. По мнению автора Windows Central, это устранило большой разрыв между элегантной простотой Windows 11 и настраиваемым и информативным дизайном Windows 10. Помимо этого, концепт предполагает горизонтальную прокрутку экранов с виджетами и приложениями.