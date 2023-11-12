Для «каэсочки» пригодна: китайская AOC представила игровой 2К-монитор

При максимальном разрешении 2560×1440 и 180 Гц монитор поддерживает 1,07 млрд отображаемых цветов, покрывая 100% цветовой гаммы sRGB. Монитор оснащен технологией Adaptive-Sync и HDR, а также интерфейсами HDMI 2.0 (HDR) x 2, DP 1.4 (HDR) с аудиовыходами.

Монитор AOC Q27G10E также оснащен такими игровыми функциями, как режимы FPS/RTS, счетчик кадров и программа настройки G-Menu. В настоящее время монитор представлен на китайском сайте, но пока нет информации о том, когда он появится в продаже за пределами страны.