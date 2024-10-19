Компьютеры
Опубликовано 19 октября 2024, 19:42
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Для квантовых систем создали свой бенчмарк

Он проливает свет на самые сложные квантовые проблемы
Группе исследователей удалось разработать новый метод оценки сложности квантовых многочастичных проблем, что является важным шагом на пути к использованию квантовых вычислений для реальных приложений.
Для квантовых систем создали свой бенчмарк
© Ferra

V-score, новый бенчмарк, предоставляет последовательный способ сравнения точности различных квантовых алгоритмов при решении этих сложных проблем. Оценивая энергию квантовой системы и ее флуктуации, V-score может идентифицировать самые сложные системы и указывать на области, где квантовые вычисления могут дать значительное преимущество.

Исследователи протестировали V-score на обширном наборе квантовых систем, от простых цепочек частиц до сложных, фрустрированных систем. Результаты показали, что некоторые проблемы можно относительно легко решить с помощью существующих методов, в то время как другие значительно сложнее.

V-score является ценным инструментом для исследователей, позволяющим измерять прогресс в решении квантовых проблем и «направлять будущие исследовательские усилия», пишут ученые.