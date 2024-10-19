Для квантовых систем создали свой бенчмарк

V-score, новый бенчмарк, предоставляет последовательный способ сравнения точности различных квантовых алгоритмов при решении этих сложных проблем. Оценивая энергию квантовой системы и ее флуктуации, V-score может идентифицировать самые сложные системы и указывать на области, где квантовые вычисления могут дать значительное преимущество.

Исследователи протестировали V-score на обширном наборе квантовых систем, от простых цепочек частиц до сложных, фрустрированных систем. Результаты показали, что некоторые проблемы можно относительно легко решить с помощью существующих методов, в то время как другие значительно сложнее.

V-score является ценным инструментом для исследователей, позволяющим измерять прогресс в решении квантовых проблем и «направлять будущие исследовательские усилия», пишут ученые.