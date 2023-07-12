Для легендарной IBM ИИ-процессоры будет производить Samsung

IBM надеется воспользоваться бумом технологий генеративного ИИ, способных писать человекоподобные тексты, более десяти лет спустя после того, как Watson, ее первая крупная система ИИ, не смогла завоевать рынок.

Одним из препятствий, с которым столкнулась старая система Watson, была высокая стоимость, которую IBM надеется преодолеть в этот раз. По словам главы компании, использование собственных чипов может снизить стоимость облачных сервисов.

IBM не называет сроков, когда чип может быть доступен для использования заказчиками облачных вычислений, но у компании уже есть несколько тысяч прототипов.