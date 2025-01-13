Для Mac Mini сделали превращающий его в Mac Pro чехол

Опубликовано 13 января 2025, 12:001 мин.
Для Mac Mini сделали превращающий его в Mac Pro чехолZeera MacForge Gen2 превращает ваш Mac Mini в мини Mac Pro
Zeera MacForge Gen2 — это алюминиевый корпус, который превращает ваш M4 Mac Mini в компактную версию Mac Pro. Это интересный способ модернизировать вашу систему без ущерба для производительности.
© Zeera
Отличительной особенностью MacForge Gen2 является простота сборки без использования инструментов. В корпусе используется система «slide-and-lock», поэтому вам не понадобятся винты или инструменты. Просто сдвиньте верхнюю крышку, поместите Mac Mini внутрь и зафиксируйте его. Вентиляционные отверстия обеспечивают… вентиляцию Mac Mini при интенсивном использовании, а также легкий доступ к портам.
Алюминиевый корпус имеет матовую отделку, а на передней панели изображен тот самый дизайн «терки для сыра». Корпус также оснащён маленькими ножками, как у Mac Pro.
Zeera MacForge Gen2 доступен в серебристом или сером цвете по цене $ 139.