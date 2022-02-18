Для переустановки Windows вам теперь понадобится интернет-подключение и отдельная учетная запись

В текущей версии Windows 11 можно создать локальную учетную запись пользователя во время установки, не подключая компьютер к Интернету, что также работало в домашней версии Windows 10, но было удалено в 11. Эта возможность больше не будет доступна ни в одной из версий, если планы Microsoft не изменятся.

В то время как большинство устройств требуют входа в аккаунт для полноценного использования магазинов приложений, облачного хранилища, обмена и синхронизации между устройствами, Windows 11 вскоре станет единственной крупной потребительской ОС, которая требует входа в учетную запись для обеспечения даже базовой функциональности.

Компьютеры Apple Mac по-прежнему позволяют создавать локальную учетную запись во время настройки. Android конечно требует наличия учетной записи для активации устройства, но не требует входа в него для перехода на главный экран. Даже в Chrome OS есть гостевой режим, который можно использовать для базового просмотра веб-страниц без учетной записи пользователя.

Это изменение не должно повлиять на тех, кто уже настроил Windows с локальной учетной записью, а также на тех, кто использует предоставленные на рабочем месте имя пользователя и пароль для входа на свои рабочие ПК.

Пока что неизвестно, когда требование учетной записи Microsoft для Windows 11 Pro или какие-либо другие изменения в этой сборке будут выпущены для широкой публики. Компания заявила, что намерена вносить "постоянные" изменения в операционную систему, но при этом некоторые функции, тестируемые в Dev Insider, могут так и не появиться в публичном релизе.