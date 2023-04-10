DNS объявил о продажах новейшей видеокарты RTX 4070 в России

GeForce RTX 4070 построена на графическом процессоре AD104-250 / AD104-251, ядер CUDA насчитывается 5888, ширина шины памяти составляет 192 бита, объём — 12 ГБ, а тип — GDDR6X. Благодаря этим параметрам, видеокарта способна обеспечить высокую производительность в играх и приложениях с поддержкой трассировки лучей.

DNS обращает внимание на то, что питание видеокарты осуществляется через разъём старого образца, не через ATX12VHPWR.

Цена GeForce RTX 4070 составляет $599 в США и может отличаться в других регионах. В России стоимость пока неизвестна.