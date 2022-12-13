DNS объявил о продажах в России новейших видеокарт AMD RX 7900

В DNS добавили, что старт продаж намечен ближе к концу декабря.

Модель AMD Radeon RX 7900XT содержит 84 Compute Unit с 10 752 потоковыми процессорами. Вычислительная мощность видеокарты достигает 51,6 Гфлопс. У модели Radeon RX 7900XTX вычислительная мощность составляет 61 Гфлопс.

В США видеокарты стоят 999 долларов и 899 долларов за RX 7900 XTX и RX 7900 XT соответственно.