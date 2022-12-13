DNS объявил о продажах в России новейших видеокарт AMD RX 7900

17:31, 13 декабря 2022
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DNS объявил о продажах в России новейших видеокарт AMD RX 7900В конце декабря
Магазин DNS сообщил, что скоро в продаже появятся новейшие видеокарты AMD Radeon RX7900 XT и AMD Radeon RX7900 XTX. Их российская цена, правда, пока неизвестна.
В DNS добавили, что старт продаж намечен ближе к концу декабря.
Модель AMD Radeon RX 7900XT содержит 84 Compute Unit с 10 752 потоковыми процессорами. Вычислительная мощность видеокарты достигает 51,6 Гфлопс. У модели Radeon RX 7900XTX вычислительная мощность составляет 61 Гфлопс.
В США видеокарты стоят 999 долларов и 899 долларов за RX 7900 XTX и RX 7900 XT соответственно.