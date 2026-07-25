До 1 ГБ кэша: AMD представила серверные процессоры EPYC Zen 6

Новая линейка включает четыре варианта. Основные модели EPYC 9006 для обычных серверов могут иметь до 96 ядер (или до 256 ядер в версии Zen 6c). Отдельная серия Venice-X с увеличенным кэшем памяти (до 1152 мегабайт на один процессор) создана для «самых требовательных вычислительных задач». Также есть версия с энергоэффективной памятью LPDDR5X для ИИ-систем.

Процессоры поддерживают до 16 каналов оперативной памяти DDR5 нового стандарта, а также интерфейсы PCIe 6-го поколения и CXL 3.1. В чипы добавили новые функции управления питанием и усиленную защиту от взломов.