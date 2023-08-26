До 240 Гц, цена от $500: LG обновила игровые мониторы UltraGear

Хотя эти мониторы и не являются революционными, они обладают достойными характеристиками, включая поддержку до 95% цветопередачи DCI-P3 и стандарта VESA DisplayHDR 400. Все они предназначены для игр и имеют частоту обновления 144 Гц и выше (у LG UltraGear GR83Q-B вплоть до 240 Гц), а также такие технологии, как AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync Compatibility.

Мониторы, кстати, отходят от тенденции использования сверхшироких или изогнутых дисплеев, что может понравиться тем, кто предпочитает более традиционный дизайн.

Будущие обзоры дадут более четкое представление об их производительности и удобстве.