До 256 ГБ и скорость 8800 МТ/с: Micron представила память DDR5 MRDIMM

Новая технология MRDIMM объединяет несколько рядов памяти в одном модуле DIMM, значительно увеличивая пропускную способность памяти на 39 % по сравнению с традиционной технологией RDIMM, пишут СМИ. Micron подчеркивает, что это усовершенствование также повышает эффективность шины на 15 % и снижает задержки на 40 %.

Несмотря на эксклюзивность для грядущих процессоров Intel Xeon и ожидание стандартизации JEDEC, Micron ожидает значительного распространения в секторах искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений