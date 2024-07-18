До 256 ГБ и скорость 8800 МТ/с: Micron представила память DDR5 MRDIMM

Опубликовано 18 июля 2024, 20:17
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До 256 ГБ и скорость 8800 МТ/с: Micron представила память DDR5 MRDIMMДля рынков ИИ и высокопроизводительных вычислений
Micron представила свои новейшие модули памяти DDR5 MRDIMM, предназначенные для ИИ и HPC (высокопроизводительные вычисления). Эти модули, предназначенные для грядущих процессоров Intel Xeon 6 под кодовым названием Granite Rapids, обладают интересными характеристиками, включая емкость до 256 ГБ на модуль и скорость до 8800 МТ/с.
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Новая технология MRDIMM объединяет несколько рядов памяти в одном модуле DIMM, значительно увеличивая пропускную способность памяти на 39 % по сравнению с традиционной технологией RDIMM, пишут СМИ. Micron подчеркивает, что это усовершенствование также повышает эффективность шины на 15 % и снижает задержки на 40 %.
Несмотря на эксклюзивность для грядущих процессоров Intel Xeon и ожидание стандартизации JEDEC, Micron ожидает значительного распространения в секторах искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений