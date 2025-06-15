До 288 ГБ памяти, акцент на ИИ: AMD представила мощные MI350 GPU

Опубликовано 15 июня 2025, 01:301 мин.
До 288 ГБ памяти, акцент на ИИ: AMD представила мощные MI350 GPUИ систему Helios
AMD начала производство своих новых графических ускорителей Instinct MI350, которые включают модели MI350X и MI355X. Они созданы для работы с искусственным интеллектом и рассчитаны на использование в больших дата-центрах. Чипы построены на 3-нм техпроцессе и архитектуре CDNA 4, имеют до 288 ГБ памяти HBM3E и могут обрабатывать большие объёмы данных с высокой скоростью.
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Модель MI355X показывает в 2 раза больше производительности при вычислениях, чем у конкурентов. Обе версии будут доступны в системах с воздушным и жидкостным охлаждением и могут устанавливаться до 128 GPU в одном серверном шкафу.
Также AMD анонсировала систему Helios, которая выйдет в 2026 году и будет использовать следующее поколение GPU — MI400, а также процессоры Epyc Zen 6. Helios предложит высокую плотность вычислений и улучшенное масштабирование. При этом будет использовать больше энергии, но обеспечивать в разы лучшую эффективность.