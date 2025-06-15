До 288 ГБ памяти, акцент на ИИ: AMD представила мощные MI350 GPU

Модель MI355X показывает в 2 раза больше производительности при вычислениях, чем у конкурентов. Обе версии будут доступны в системах с воздушным и жидкостным охлаждением и могут устанавливаться до 128 GPU в одном серверном шкафу.

Также AMD анонсировала систему Helios, которая выйдет в 2026 году и будет использовать следующее поколение GPU — MI400, а также процессоры Epyc Zen 6. Helios предложит высокую плотность вычислений и улучшенное масштабирование. При этом будет использовать больше энергии, но обеспечивать в разы лучшую эффективность.