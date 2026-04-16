До 720 Гц, OLED: Sony показала игровой монитор INZONE M10S II

Основные характеристики:

Диагональ — 27 дюймов .

Матрица — OLED .

Разрешение — QHD (2560×1440) .

Частота обновления — 540 Гц .

Время отклика — 0,02 мс.

Монитор умеет переключаться в режим с частотой 720 Гц, но при более низком разрешении. Встроена технология Anti‑VRR Flicker, что убирает заметное мерцание. Есть специальные режимы для киберспорта: например, изображение можно уменьшить до 24,5 дюймов. Подставка у монитора почти не занимает места на столе.

Монитор будет стоить 1099 долларов. В продажу поступит позже в этом году.