Компьютеры
Опубликовано 16 апреля 2026, 10:16
1 мин.

До 720 Гц, OLED: Sony показала игровой монитор INZONE M10S II

Для киберспорта
Sony анонсировала новый игровой монитор INZONE M10S II. В разработке даже участвовала киберспортивная организация Fnatic.
До 720 Гц, OLED: Sony показала игровой монитор INZONE M10S II

© Sony

Основные характеристики:

  • Диагональ — 27 дюймов.

  • Матрица — OLED.

  • Разрешение — QHD (2560×1440).

  • Частота обновления — 540 Гц.

  • Время отклика — 0,02 мс.

Монитор умеет переключаться в режим с частотой 720 Гц, но при более низком разрешении. Встроена технология Anti‑VRR Flicker, что убирает заметное мерцание. Есть специальные режимы для киберспорта: например, изображение можно уменьшить до 24,5 дюймов. Подставка у монитора почти не занимает места на столе.

Монитор будет стоить 1099 долларов. В продажу поступит позже в этом году.

Источник:Sony
Автор:Максим Многословный
Теги:
#SONY
,
#монитор