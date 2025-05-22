До 96 ядер: AMD представила серию процессоров Ryzen Threadripper 9000

Флагман линейки, Threadripper PRO 9995WX, оснащён 96 ядрами и 192 потоками, как и его предшественник, но использует новую архитектуру Zen 5, обеспечивающую до 5.4 ГГц и улучшенную энергоэффективность.

Серия включает модели с 24, 48 и 64 ядрами, а также версию Threadripper 9980X с 64 ядрами. Все процессоры поддерживают до 128 линий PCIe 5.0. Также новинки используют память DDR5, повышая пропускную способность для задач вроде 3D-рендеринга и машинного обучения. Процессоры PRO-серии предназначены для профессиональных рабочих станций, где требуется многопоточная обработка, например, в научных вычислениях или профессиональном видеомонтаже.

AMD утверждает, что Threadripper 9000 значительно превосходит конкурентов, таких как Intel Xeon, в многопоточных задачах. Продажи начнутся 24 июня.