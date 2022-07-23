До американцев далеко: китайцы выпустили встроенную графику для процессора уровня 2005 года

Чипсет Loongson 7A2000 включает графический процессор, совместимый с OpenGL 2.1/OpenGL ES 2.0, работающий на частоте 400–500 МГц и поддерживающий до двух дисплеев с разрешением 1920 x 1080 пикселей при 60 Гц или 256 0x1 440 x 30 Гц через два HDMI (или HDMI и D-Sub/VGA).

Набор микросхем 7A2000 предназначен для процессоров Loongson 3-й серии, которые используют проприетарную архитектуру LoongArch и поэтому требуют операционной системы и программного обеспечения, поддерживающих эту архитектуру. Отмечается, что клиентами Loongson являются различные государственные или местные организации, управляемые властями, которые считают разработанную в Китае интеллектуальную собственность огромным преимуществом, даже если она на годы отстаёт от эквивалентов, созданных в Европе или США.