До анонса раскрыты характеристики новых более дешёвых процессоров Intel для компьютеров

Intel ещё не анонсировала 65-Вт модели без обозначения «K» и серию «T» мощностью 35 Вт для маломощных систем. Эти линейки должны быть дешевле.

Есть информация о модели Intel Core i5-12400(F), которая предложит шесть ядер и 12 потоков, а её базовая частота составит 2,5 ГГц. Также источник пишет о варианте Core i5-12600 без обозначения «K». У него будет такая же конфигурация, но базовая частота увеличится до 3,3 ГГц.

Помимо этого, есть информация о процессоре Core i7-12700 с базовой частотой 2,1 ГГц и разгоном до 4,9 ГГц. Между тем, 16-ядерный i9-12900 будет иметь базовую частоту 2,4 ГГц и разгоняться до 5,1 ГГц. Все эти частоты относятся к производительным ядрам (P-ядрам).