До анонса рассекречены характеристики новых процессоров Intel

Конфиденциальными слайдами Intel поделился ресурс Informatica Cero. На них приведены технические характеристики новых процессоров, но цены всё ещё остаются неизвестными.

В целом, все модели выполнены под разъём LGA1200 и имеют графический блок UHD Graphics 630.

Флагманом стал десятиядерный Intel Core i9-10900K с поддержкой технологии Hyper-Threading и 20 МБ кэш-памяти L3. TDP у него равно 125 Вт, а значения частот колеблются в пределах от 3,7 до 5,1 ГГц. Технология Turbo Boost Max 3.0 позволит разогнать Core i9-10900K до 5,2 ГГц, а в режиме Velocity Boost можно добиться и 5,3 ГГц.

Характеристики остальных моделей можно рассмотреть ниже: