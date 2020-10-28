Компьютеры
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До конца года выйдет жёсткий диск Seagate на рекордные 20 ТБ
Выполненный по новой технологии
Производитель Seagate намерен до конца 2020 года выпустить жёсткий диск на 20 ТБ.
Новый продукт компании будет использовать технологию записи с подогревом HAMR. Это позволит добиться высокой плотности записи данных, а также сделает диск быстрее и энергоэффективнее. HAMR должна обеспечить продукции Seagate преимущества над HDD конкурента Western Digital.
У последнего, кстати, уже есть жёсткий диск объёмом в 20 ТБ. А вот для Seagate это будет рекорд на данный момент. Однако, как пишет «РИА Новости», в 2026 году компания намерена представить HDD на 50 ТБ. Установить рекорд поможет всё та же технология HAMR.
Презентация новинки должна состояться в декабре 2020 года.