До конца года выйдет жёсткий диск Seagate на рекордные 20 ТБ

Новый продукт компании будет использовать технологию записи с подогревом HAMR. Это позволит добиться высокой плотности записи данных, а также сделает диск быстрее и энергоэффективнее. HAMR должна обеспечить продукции Seagate преимущества над HDD конкурента Western Digital.

У последнего, кстати, уже есть жёсткий диск объёмом в 20 ТБ. А вот для Seagate это будет рекорд на данный момент. Однако, как пишет «РИА Новости», в 2026 году компания намерена представить HDD на 50 ТБ. Установить рекорд поможет всё та же технология HAMR.

Презентация новинки должна состояться в декабре 2020 года.