Доказано: антивирусные специалисты сами пишут вирусы

Эпидемия WannaCry произошла в 2017 году: в общей сложности, вирус-вымогатель поразил почти 500 тысяч компьютеров, принадлежащих частным и коммерческим лицам, а также правительственным учреждениям. От вируса пострадали и больницы, и аэропорты, и банки по всему миру. В мае 2017 года Хатчинс обнаружил метод, с помощью которого удалось остановить распространение вредоносной программы.

Теперь Хатчинс признал себя виновным в распространении вируса Kronos, который позволял злоумышленникам получить доступ к персональным данным пользователей, в частности, к банковским реквизитам.

Согласно информации «РИА Новости», Хатчинсу грозит до 10 лет лишения свободы.