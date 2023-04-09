Доказано: с новым процессором AMD Ryzen 7 совместимы и бюджетные матплаты

Материнская плата A620 предназначена для сегмента начального уровня. Однако некоторые матплаты A620 поставляются с более мощными VRM (Voltage Regulator Module), и производители подтвердили, что эти модели будут поддерживать TDP выше рекомендуемого (65 Вт).

Обозреватель сравнил процессор 7800X3D на двух платформах: дорогой X670 и A620 начального уровня. Обе системы использовали память DDR5-6000. Выяснилось, что X670 действительно обеспечивает большую мощность для процессора, который работает на частоте от 4,8 до 4,9 ГГц. Тот же процессор на платформе A620 имеет тактовые частоты от 4,4 до 4,6 ГГц, что, несомненно, влияет на производительность. Однако эта разница мизерна в синтетических тестах (5%), а в играх и того меньше (3%).

Тем не менее портал Videocardz советует геймерам обратить внимание на чипсет B650, который можно назвать золотой серединой между протестированными платформами.