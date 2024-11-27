Доходы рынка оперативной памяти выросли. Спасибо ИИ и не только

Опубликовано 27 ноября 2024, 23:151 мин.
Доходы рынка оперативной памяти выросли. Спасибо ИИ и не толькоНа 13,6%
По данным TrendForce, мировая индустрия DRAM продемонстрировала заметный рост доходов на 13,6% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув $26,02 млрд. Рост был обусловлен в первую очередь повышенным спросом на DDR5 и память с высокой пропускной способностью (HBM) в центрах обработки данных, особенно для обработки ИИ.
Несмотря на снижение объемов поставок LPDDR4 и DDR4, вызванное сокращением запасов китайскими брендами смартфонов и расширением китайских поставщиков DRAM, средние цены продаж продолжали расти, увеличившись на 8−13%.
Повышение контрактных цен на DRAM для серверов и ПК в значительной степени способствовало росту доходов трех ведущих производителей DRAM. Samsung сохранила лидерство с доходом в $ 10,7 млрд, увеличившимся на 9% по сравнению с предыдущим кварталом, а SK hynix сообщила о росте на 13,1% до $ 8,95 млрд. Наибольший рост показала компания Micron, увеличив выручку на 28,3%.
Забегая вперед, TrendForce прогнозирует дальнейший рост поставок DRAM.