Доходы рынка оперативной памяти выросли. Спасибо ИИ и не только

Повышение контрактных цен на DRAM для серверов и ПК в значительной степени способствовало росту доходов трех ведущих производителей DRAM. Samsung сохранила лидерство с доходом в $ 10,7 млрд, увеличившимся на 9% по сравнению с предыдущим кварталом, а SK hynix сообщила о росте на 13,1% до $ 8,95 млрд. Наибольший рост показала компания Micron, увеличив выручку на 28,3%.

Забегая вперед, TrendForce прогнозирует дальнейший рост поставок DRAM.