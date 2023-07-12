Доля Linux на ПК всего мира впервые превысила 3%Подсчеты грубые, но показательные
Linux делает успехи на рынке ПК: по данным Statcounter, доля его использования впервые превысила 3%. Хотя эта цифра может показаться небольшой, тенденция свидетельствует об устойчивом росте популярности Linux за последние несколько лет.
Источник: Linux
Важно отметить, что эти данные касаются только традиционной Linux и не включают, например, ChromeOS, которая также основана на Linux.
Statcounter собирает данные примерно с 1,5 млн. веб-сайтов по всему миру, что позволяет получить интересный снимок общей картины.
Если посмотреть на цифры за этот год, то доля Linux постепенно увеличивается:
Январь: 2.91%
Февраль: 2.94%
Март: 2.85%
Апрель: 2,83%
Май: 2.7%
Июнь: 3.07%
Поскольку Linux продолжает развиваться и завоевывать поддержку как разработчиков, так и пользователей, будет интересно посмотреть, как эта тенденция будет развиваться в будущем.