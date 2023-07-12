Доля Linux на ПК всего мира впервые превысила 3%

Важно отметить, что эти данные касаются только традиционной Linux и не включают, например, ChromeOS, которая также основана на Linux.

Statcounter собирает данные примерно с 1,5 млн. веб-сайтов по всему миру, что позволяет получить интересный снимок общей картины.

Если посмотреть на цифры за этот год, то доля Linux постепенно увеличивается:

Январь : 2.91%

Февраль: 2.94%

Март: 2.85%

Апрель: 2,83%

Май: 2.7%

Июнь: 3.07%

Поскольку Linux продолжает развиваться и завоевывать поддержку как разработчиков, так и пользователей, будет интересно посмотреть, как эта тенденция будет развиваться в будущем.