Доля рынка ПК с Linux продолжила расти

Хотя общий процент остается скромным по сравнению с Windows (72,52%), растущая база пользователей означает большее число заинтересованных в ОС лиц, что идет Linux только на пользу.

Важно отметить, что данные StatCounter основаны на веб-трафике, поэтому влияние Steam Deck (под управлением SteamOS, системы на базе Linux), скорее всего, минимально. Однако Лиам Доу из GamingOnLinux указывает на возможный косвенный эффект: «Я видел много сообщений о том, что люди пользуются Linux благодаря … Steam Deck». Включение ChromeOS, технически являющейся разновидностью Linux, еще больше увеличивает совокупную долю рынка.