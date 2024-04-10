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Компьютеры
Опубликовано 10 апреля 2024, 21:45
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Доля рынка ПК с Linux продолжила расти

А какая ОС у вас?
Данные StatCounter показывают, что доля Linux на настольных компьютерах продолжает расти, оставаясь выше 4% второй месяц подряд. В марте доля Linux достигла нового максимума в 4,05%, превзойдя февральский показатель в 4,03%.
Доля рынка ПК с Linux продолжила расти
© Ferra

Хотя общий процент остается скромным по сравнению с Windows (72,52%), растущая база пользователей означает большее число заинтересованных в ОС лиц, что идет Linux только на пользу.

Важно отметить, что данные StatCounter основаны на веб-трафике, поэтому влияние Steam Deck (под управлением SteamOS, системы на базе Linux), скорее всего, минимально. Однако Лиам Доу из GamingOnLinux указывает на возможный косвенный эффект: «Я видел много сообщений о том, что люди пользуются Linux благодаря … Steam Deck». Включение ChromeOS, технически являющейся разновидностью Linux, еще больше увеличивает совокупную долю рынка.

Источник:Gamingonlinux
Автор:Максим Многословный
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