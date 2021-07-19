Домашние задания российских школьников будет проверять компьютер

Это стало известно из паспорта стратегии цифровой трансформации образования. Специальный ИИ разработают в рамках сервиса «Цифровой помощник учителя».

Также Минпросвещения хочет, чтобы 100% российских школ до 2024 года перешли на безбумажные технологии.

Ещё у школьников будет возможность создать цифровое портфолио. После школы они смогут использовать его для поступления в колледжи, вузы и при трудоустройстве. Этой цели хотят достигнуть до 2024 года.

Помимо этого, до 2024 года 33% уроков должны начать проводиться с использованием цифровых материалов.

Весной министр просвещения заявил, что российским школьникам заблокируют доступ к «негативной» информации по Wi-Fi.