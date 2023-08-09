Допустим, вы захотели поиграть на GTX 1050 2 ГБ в 2023 году…Всего видеокарту протестировали в 55 играх
В одном из выпусков на YouTube-канале GameGangsta эксперты запустили в современных играх сборку на базе Core i5-13400F с видеокартой GTX 1050 2 ГБ.
Игра GTA V шла в 1080p на ультра-настройках графики. В среднем частота кадров в ней равнялась около 64 к/с, максимальная - 322 к/с, минимальная - 30 к/с.
PUBG запускалась в 1080p с пресетом Medium. Средний FPS в ней составил 54 к/с, минимальный - 1 к/с, максимальный - 149 к/с.
Apex Legends (Arsenal) тестировалась в разрешении 1080p с графикой Medium. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 60 к/с, максимальная - 316 к/с, минимальная - 1 к/с.
Far Cry 6 шла в 1080p с низким пресетом. В ней средняя частота кадров находилась в районе 54 к/с, максимум удалось получить 339 к/с, а минимум - 1 к/с.
Из более современных игр удалось запустить, например. F1 2023. Она шла в Full HD с настройками графики Medium и FSR Quality. Средний FPS в ней составил 55 к/с, минимальный - 2 к/с, максимальный - 371 к/с.
Ознакомиться со всеми результатами тестирования вы можете на видео ниже.
Вывод
В целом в современных играх в 1080p вы можете ожидать от GTX 1050 средней производительности на уровне 60 к/с. Ниже всего средний FPS был в A Plague Tale Requiem (17 к/с) и Forspoken (19 к/с), выше всего - в Fortnite (78 к/с) и Call of Duty WII (77 к/с).
Тестовый стенд:
- процессор Intel Core i5-13400F 3.30Ghz 30MB 1700p 10nm;
- материнская плата Asus TUF GAMING B660M-E D4 Intel LGA1700 DDR4;
- оперативная память Adata XPG Spectrix D41 TUF RGB 8x2 GB DDR4 3200 Mhz;
- видеокарта ASUS GTX 1050 STRIX GAMING OC GDDR5 2GB 128Bit DX12;
- SSD WD 500GB Blue SN570 Gen3x4 M.2 2280 SSD;
- HDD 6TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус Asus TUF Gaming GT301 Tempered Glass RGB USB 3.2 ATX;
- блок питания Asus TUF GAMING 650B 650 W Power Supply;
- операционная система Windows 10 Pro.