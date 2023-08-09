Допустим, вы захотели поиграть на GTX 1050 2 ГБ в 2023 году…

Игра GTA V шла в 1080p на ультра-настройках графики. В среднем частота кадров в ней равнялась около 64 к/с, максимальная - 322 к/с, минимальная - 30 к/с.

PUBG запускалась в 1080p с пресетом Medium. Средний FPS в ней составил 54 к/с, минимальный - 1 к/с, максимальный - 149 к/с.

Apex Legends (Arsenal) тестировалась в разрешении 1080p с графикой Medium. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 60 к/с, максимальная - 316 к/с, минимальная - 1 к/с.

Far Cry 6 шла в 1080p с низким пресетом. В ней средняя частота кадров находилась в районе 54 к/с, максимум удалось получить 339 к/с, а минимум - 1 к/с.

Из более современных игр удалось запустить, например. F1 2023. Она шла в Full HD с настройками графики Medium и FSR Quality. Средний FPS в ней составил 55 к/с, минимальный - 2 к/с, максимальный - 371 к/с.