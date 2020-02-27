Дорогие колёсики для настольного компьютера Apple оказались верным способом его уничтожить

Об этом свидетельствует видео, которое в Twitter опубликовал популярный блогер Маркус Браунли. В нём он показал, как Mac Pro на колёсиках ведёт себя на скользком полу (и, видимо, чуть-чуть кривом). Это значит, что при неосторожном обращении велика вероятность просто разбить компьютер.

Напомним, в России Mac Pro в максимальной конфигурации — с 28-ядерным процессором Intel Xeon W, с 1,5 ТБ оперативной памяти, двумя графическими процессорами Radeon Pro Vega II, SSD-накопителем ёмкостью 4 ТБ и ускорителем Apple Afterburner — стоит более 4,2 млн рублей.