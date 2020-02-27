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Дорогие колёсики для настольного компьютера Apple оказались верным способом его уничтожить
Mac Pro слишком легко катится
Недавно в продаже появился комплект из четырёх колес для Mac Pro стоимостью в $400. Он предназначен для того, чтобы облегчить транспортировку устройства. Однако в итоге дорогие колёсики для настольного компьютера Apple оказались верным способом его уничтожить.
Об этом свидетельствует видео, которое в Twitter опубликовал популярный блогер Маркус Браунли. В нём он показал, как Mac Pro на колёсиках ведёт себя на скользком полу (и, видимо, чуть-чуть кривом). Это значит, что при неосторожном обращении велика вероятность просто разбить компьютер.
Напомним, в России Mac Pro в максимальной конфигурации — с 28-ядерным процессором Intel Xeon W, с 1,5 ТБ оперативной памяти, двумя графическими процессорами Radeon Pro Vega II, SSD-накопителем ёмкостью 4 ТБ и ускорителем Apple Afterburner — стоит более 4,2 млн рублей.
#protip don't get the wheels if you keep this thing on your desk. There's no locks. pic.twitter.com/NfkqQiNKYC— Marques Brownlee (@MKBHD) February 26, 2020