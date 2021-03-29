Дорогостоящая видеокарта NVIDIA RTX 3080 Ti будет «урезанной» по объёму видеопамяти

Как отмечает издание Videocardz, NVIDIA уже меняла характеристики грядущей видеокарты по меньшей мере пять раз. О том, что компания решила изменить модели объём памяти, стало ясно благодаря заявке Gigabyte для EEC.

Кроме того, недавно стало известно, что графический процессор GA102-250, который изначально планировался для RTX 3080 Ti с 20 ГБ, был перемаркирован в GA102-300 и начал продаваться в модели RTX 3090.

В целом известно, что NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti получит GPU GA102-225 с 10 240 ядрами CUDA, 12 ГБ памяти GDDR6X и 384-разрядную шину памяти.

Стоит отметить, что если судить по старым тестам, уже для игр 2019-2020 годов в Ultra HD требовалось от 11 ГБ видеопамяти.