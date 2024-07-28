Компьютеры
Опубликовано 28 июля 2024, 11:15
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Драйвер ядра Linux от Nvidia превзошел «оригинальный»

Тесты Phoronix
Последняя серия драйверов R555 для Linux от Nvidia знаменует собой значительную веху в развитии модулей ядра GPU с открытым исходным кодом, их производительность практически сравнялась с проприетарными драйверами, пишут СМИ.
Драйвер ядра Linux от Nvidia превзошел «оригинальный»
© Ferra

Майкл Ларабель из Phoronix сообщает, что модули драйверов ядра с открытым исходным кодом, доступные через программу установки драйверов Nvidia и репозиторий GitHub, теперь демонстрируют производительность наравне с «оригинальными» аналогами в различных задачах с GPU-ускорением.

В тестах, проведенных с использованием серии R555, модули ядра показали одинаково высокие результаты с фирменными драйверами в рабочих нагрузках. Примечательно, что при этом не наблюдалось увеличения энергопотребления или различий в управлении питанием между двумя типами драйверов.

Ожидается, что в грядущей серии R560 для Linux по умолчанию будут использоваться эти модули с открытым исходным кодом для поддерживаемых GPU, а проприетарные драйверы останутся для более старого оборудования.

Источник:Phoronix
Автор:Максим Многословный
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