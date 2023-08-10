Драйверы Intel теперь собирают данные о вашем использовании компьютера

Хотя некоторым сбор данных может показаться неприятным, Intel предоставляет возможность отказаться от участия в программе во время ее установки. В отличие от нее, у Nvidia аналогичная опция отсутствует.

Этот шаг соответствует отраслевым тенденциям, когда компании собирают данные о пользователях для «усовершенствования продуктов». Несмотря на то, что включение телеметрии становится обычным явлением, относительно позднее внедрение этой практики компанией Intel вызвало удивление некоторых наблюдателей.