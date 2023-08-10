Драйверы Intel теперь собирают данные о вашем использовании компьютера

Драйверы Intel теперь собирают данные о вашем использовании компьютераСоответствуют современным тенденциям
Решение Intel включить сбор телеметрических данных в последнюю бета-версию драйвера для графических процессоров Arc привлекло внимание пользователей. Телеметрическая служба, получившая название Intel Computing Improvement Program, собирает различные данные, включая категории посещенных веб-сайтов, общие привычки использования компьютера, а также такие показатели, как модель процессора и разрешение дисплея.
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Хотя некоторым сбор данных может показаться неприятным, Intel предоставляет возможность отказаться от участия в программе во время ее установки. В отличие от нее, у Nvidia аналогичная опция отсутствует.
Этот шаг соответствует отраслевым тенденциям, когда компании собирают данные о пользователях для «усовершенствования продуктов». Несмотря на то, что включение телеметрии становится обычным явлением, относительно позднее внедрение этой практики компанией Intel вызвало удивление некоторых наблюдателей.