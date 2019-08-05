Драйверы видеокарт для Windows рекомендуют срочно обновить из-за найденных уязвимостей

Три из этих уязвимостей, которые компания отметила высокой степенью риска, могут привести к локальному выполнению кода, отказу в обслуживании или же повышению привилегий. Чтобы снизить риск, владельцам видеокарт необходимо загрузить и установить доступные на официальном сайте обновления драйверов.

Проблема актуальна для пользователей Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10. Исправленные версии драйверов для GeForce включают версии от 431.60 и выше, для Quadro — от 431.70, 426.00, 392.56, а также драйверы серии R400 от 19 августа, для Tesla — версии R418, выпущенные после 12 августа.

Стоит отметить, что уязвимости не могут быть использованы злоумышленниками удалённо. Это делает ситуацию менее трагичной.