Древнейшей активной версии Linux исполнилось 30 лет

Древнейшей активной версии Linux исполнилось 30 летЕго нельзя назвать самым старым, но он старейший из поддерживаемых
Slackware Linux, легендарный дистрибутив Linux, на этой неделе отметил свой 30-летний юбилей. Будучи старейшим дистрибутивом Linux, который до сих пор активно поддерживается и развивается, Slackware оставил свой след в мире технологий, пишет The Register.
Запущенный 16 июля 1993 года руководителем проекта Патриком Фолькердингом, Slackware прошел долгий путь. Его последняя версия, Slackware 15, вышла в бета-версию в 2021 году, а официальный релиз состоялся в прошлом году.
Отличительной чертой Slackware является его стремление к простоте и эффективности. В отличие от современных дистрибутивов с яркими графическими интерфейсами, Slackware загружается с приглашением к входу в систему, требуя от пользователя вручную запустить программу установки, используя текстовые меню в стиле DOS для выбора компонентов для установки.
Несмотря на ностальгический шарм, Slackware предлагает современные возможности: онлайновые репозитории, автоматическое разрешение зависимостей и многое другое. Он также поддерживает графические окружения рабочего стола, такие как Xfce.
Независимо от того, являетесь ли вы энтузиастом Linux или новичком в этой области, стойкость и верность Slackware своим корням заслуживают одобрения.