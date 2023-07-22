Древнейшей активной версии Linux исполнилось 30 лет

Запущенный 16 июля 1993 года руководителем проекта Патриком Фолькердингом, Slackware прошел долгий путь. Его последняя версия, Slackware 15, вышла в бета-версию в 2021 году, а официальный релиз состоялся в прошлом году.

Отличительной чертой Slackware является его стремление к простоте и эффективности. В отличие от современных дистрибутивов с яркими графическими интерфейсами, Slackware загружается с приглашением к входу в систему, требуя от пользователя вручную запустить программу установки, используя текстовые меню в стиле DOS для выбора компонентов для установки.

Несмотря на ностальгический шарм, Slackware предлагает современные возможности: онлайновые репозитории, автоматическое разрешение зависимостей и многое другое. Он также поддерживает графические окружения рабочего стола, такие как Xfce.

Независимо от того, являетесь ли вы энтузиастом Linux или новичком в этой области, стойкость и верность Slackware своим корням заслуживают одобрения.