Опубликовано 08 декабря 2024, 11:151 мин.
Думай как процессор, стань процессором: в Сети отметили дизайн ИИ-кампуса *MetaЦентр в Луизиане стоимостью 10 миллиардов долларов похож на гигантский процессор
*Meta Platforms строит в Ричланд-Пэриш, штат Луизиана, свой самый большой в истории центр обработки данных ИИ, напоминающий по масштабу гигантский процессор. Объект, получивший название Franklin Farm, обойдется в 10 миллиардов долларов и будет обслуживать рабочие нагрузки ИИ с помощью тысяч ускорителей. *Meta планирует завершить проект к 2030 году.
© Экстремистская *Meta
Дизайн отражает современные процессоры: вычислительные залы соединяются, как в чиплетах, вокруг централизованной сети, а внешние «системы питания» работают словно конденсаторы. По сообщениям, *Meta планирует получать 1500 мегаватт энергии из возобновляемых источников, чтобы питать центр. По слухам, три завода по производству природного газа смогут удовлетворить огромный спрос.
По разным оценкам, 5 миллиардов долларов может уйти только на ускорители ИИ.
*Meta утверждает, что дата-центр создаст более 500 рабочих мест, но признает, что после окончания строительства местный экономический рост снизится.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена