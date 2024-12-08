Думай как процессор, стань процессором: в Сети отметили дизайн ИИ-кампуса *Meta

Дизайн отражает современные процессоры: вычислительные залы соединяются, как в чиплетах, вокруг централизованной сети, а внешние «системы питания» работают словно конденсаторы. По сообщениям, *Meta планирует получать 1500 мегаватт энергии из возобновляемых источников, чтобы питать центр. По слухам, три завода по производству природного газа смогут удовлетворить огромный спрос.

По разным оценкам, 5 миллиардов долларов может уйти только на ускорители ИИ.

*Meta утверждает, что дата-центр создаст более 500 рабочих мест, но признает, что после окончания строительства местный экономический рост снизится.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена