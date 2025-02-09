Два компьютера удалось соединить через квантовую телепортацию

Для создания такой связи в эксперименте использовались ионы-ловушки — крошечные заряженные атомы. В каждом устройстве было два иона: один для хранения и обработки информации (кальций) и один для установления связи (стронций). Ионы стронция запутывались с помощью фотонов, передаваемых по оптическому кабелю. Если соединение не удавалось, система оставалась неизменной, что позволяло исследователям повторять попытки до тех пор, пока она не заработает.

Подключившись, исследователи запустили квантовую операцию, называемую воротами с контролем Z, которая может быть использована для построения других квантовых операций. Система работала с точностью около 70%, большинство ошибок было связано с локальной обработкой, а не с самой телепортацией.

Использование более совершенного оборудования могло бы значительно повысить точность.