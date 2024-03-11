Два вида брака процессоров Core i9−13900K и 14900K

Сотрудники известного сервисного центра Vik-On, принадлежащему Виктору Векличу, рассказали о всё чаще встречающихся случаях брака флагманских 24-ядерных процессоров Intel Core i9−13900K и 14900K. Проявляются неисправности либо в виде нестабильной работы и кратковременных зависаний (без BSOD и перезагрузки) в бенчмарках и при другой высокой нагрузке, либо в виде сбоев в работе с оперативной памятью.

В первом случае нужно вычислить ядра (обычно от 2 до 3), в которых происходит сбой, и понизить им тактовую частоту — достаточно будет снижения на 50−100 МГц в BIOS только для ядер, которые работают нестабильно.