Две старших видеокарты NVIDIA в новой линейке сравнили по производительности в играх

В тестовом стенде использовали процессор Intel Core i9-10900K и память типа DDR4 частотой 4133 МГц.

Итак по сводной таблице видео, что преимущество RTX 3090 в играх не такое уже большое. В тесте 3DMark прирост получится 10-процентный. Если смотреть в среднем по играм, среди которых были Death Stranding и Borderlands 3, то прирост остаётся тем же — 9-10%.