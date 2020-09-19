Компьютеры
Сегодня 17:26
Две старших видеокарты NVIDIA в новой линейке сравнили по производительности в играх
Кажется, платить за RTX 3090 не имеет смысла
Эксперты протестировали старшую видеокарту GeForce RTX 3090 в новой линейке NVIDIA и сравнили её с моделью RTX 3080. Как оказалось, разница между ними по части игровой производительности незначительная.
В тестовом стенде использовали процессор Intel Core i9-10900K и память типа DDR4 частотой 4133 МГц.
Итак по сводной таблице видео, что преимущество RTX 3090 в играх не такое уже большое. В тесте 3DMark прирост получится 10-процентный. Если смотреть в среднем по играм, среди которых были Death Stranding и Borderlands 3, то прирост остаётся тем же — 9-10%.
VideoCardz
В целом, можно сделать вывод, что для игр с головой хватит модели RTX 3080. А RTX 3090 — это, скорее, условная замена Titan.