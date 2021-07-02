«Дыра безопасности» в Windows позволяла хакерам устанавливать программы удалённо

Уязвимость назвали PrintNightmare. С её помощью злоумышленники могут удалённо выполнить код с привилегиями системного уровня. Это значит, что хакеры могут устанавливать программы, модифицировать данные и создавать на компьютерах новые учётные записи. Сообщается, что уязвимость активно использовалась.

Microsoft утверждает, что уже удалила код с уязвимостью из всей версий Windows. Стоит отметить, что сервис Print Spooler запускается в системе по умолчанию. Компания также работает над патчем, но пока он не станет доступен, рекомендует отключить службу Windows Print Spooler.

Это не первая уязвимость в данной сервисе, которая приносила неприятности. Когда-то из-за этого пострадал иранский ядерный объект.