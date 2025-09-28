Дюжину dial-up модемов подключили вместе, и достигли рекордных 668 кбит/с

MPPP позволяет объединять несколько модемов в одну «логическую» линию данных. Раньше подобные решения использовались на PCI-картах с двумя модемами, но широкого распространения не получили из-за сложностей с подключением и ограничениями провайдеров.

В итоге 12 модемов одновременно создали соединение со скоростью 668,8 кбит/с. Этого оказалось достаточно, чтобы загружать и воспроизводить видео на YouTube без буферизации после небольшой задержки из-за старого процессора.