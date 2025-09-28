Компьютеры
Дюжину dial-up модемов подключили вместе, и достигли рекордных 668 кбит/с

Техноблогеры из The Serial Port показали, что YouTube можно смотреть через старый набор dial-up модемов 56K, объединив их с помощью технологии Multilink PPP (MPPP). Для эксперимента использовался ПК с Windows XP, Cisco VoIP-шлюз и два расширительных PCI-карты с последовательными портами.
MPPP позволяет объединять несколько модемов в одну «логическую» линию данных. Раньше подобные решения использовались на PCI-картах с двумя модемами, но широкого распространения не получили из-за сложностей с подключением и ограничениями провайдеров.

В итоге 12 модемов одновременно создали соединение со скоростью 668,8 кбит/с. Этого оказалось достаточно, чтобы загружать и воспроизводить видео на YouTube без буферизации после небольшой задержки из-за старого процессора.

Для эксперимента блогеры начали с двух модемов на старом ПК с Windows ME, а затем перешли на более современный IBM ThinkCenter 2004 с Windows XP. Установка двух разных серийных карт позволила использовать 13 последовательных портов. После настройки всех модемов система успешно подключила 12 устройств одновременно, создавая «симфонию» из характерных звуков модемов.

