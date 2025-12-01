Edifier представила настольные Hi-Fi-колонки Airpulse A60 с поддержкой Bluetooth

Airpulse A60 выполнены в корпусе из МДФ и 18-мм звукоизолирующей прокладкой. Каждая колонка оснащена ленточным твитером с частотным откликом до 40 кГц

Система использует два усилителя Texas Instruments класса D, а также два ЦСП-процессора для управления частотами и динамикой звука.