Эксклюзивная для Apple видеокарта AMD превзошла NVIDIA RTX 4080

Два Navi 21 взаимодействуют друг с другом через соединение AMD Infinity Fabric. Стоит отметить, что в каждом GPU производитель отключил 20 CU (вычислительных блоков. Тем не менее видеокарта получилась мощная.

Сама графическая карта использует фирменный форм-фактор Apple MPX. Однако энтузиаст заставил Radeon Pro W6800X Duo работать на стандартной материнской плате с некоторыми умными модификациями. Затем он протестировал видеокарту на своей последней платформе Z790 с процессором Core i9-13900K и 32 ГБ (2x16 ГБ) памяти DDR5-6000 C30.

В результате Radeon Pro W6800X Duo обеспечил на 4% более высокую производительность, чем Asus Strix GeForce RTX 4080. Видеокарта также превзошла новейшую Radeon RX 7900 XTX от AMD на 8%. Только GeForce RTX 4090 смогла победить Radeon Pro W6800X Duo со значительным отрывом в 27%.