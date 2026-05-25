Эксклюзивная для Китая видеокарта AMD RX 9070 GRE, похоже, выйдет глобально

Во-первых, в сети появилось фото упаковки видеокарты Sapphire RX 9070 GRE PULSE. На ней все надписи сделаны на английском языке.

Во-вторых, на американском сайте Newegg один из продавцов выставил готовый компьютер с такой видеокартой.

Официальных заявлений от AMD пока не было.

Внутри используется чип Navi 48 XL. У карты 3072 вычислительных блока и 48 вычислительных модулей. Объём встроенной памяти — 12 гигабайт типа GDDR6. Ширина шины — 192 бит, а пропускная способность достигает 432 гигабайта в секунду.