Эксклюзивная для Китая видеокарта AMD RX 9070 GRE, похоже, выйдет глобально

Опубликовано 25 мая 2026, 18:09
Эксклюзивная для Китая видеокарта AMD RX 9070 GRE, похоже, выйдет глобальноЖдём
По данным СМИ, AMD решила продавать видеокарту Radeon RX 9070 GRE по всему миру. Раньше эта модель была доступна только в Китае. На это указывают две косвенные новости.
Во-первых, в сети появилось фото упаковки видеокарты Sapphire RX 9070 GRE PULSE. На ней все надписи сделаны на английском языке.
Во-вторых, на американском сайте Newegg один из продавцов выставил готовый компьютер с такой видеокартой.
Официальных заявлений от AMD пока не было.
Внутри используется чип Navi 48 XL. У карты 3072 вычислительных блока и 48 вычислительных модулей. Объём встроенной памяти — 12 гигабайт типа GDDR6. Ширина шины — 192 бит, а пропускная способность достигает 432 гигабайта в секунду.