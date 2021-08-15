Эксперт дал советы по самостоятельному выбору ноутбука

Прежде всего, блогер перечислил внутренние части ноутбука и его параметры, которых особенно важны для пользователя. Это материнская плата, процессор, видеокарта, дисплей, оперативная память, хранилище, охлаждение, время работы без подзарядки.

Так, от платы зависит возможность апгрейда устройства, а от процессора - скорость обработки запросов (и не только). Кроме того, в основном встречаются два производителя процессоров: Intel и AMD. Первые обычно устанавливаются на бюджетные и очень бюджетные модели, вторые - на более дорогие.

Что касается видеокарты, то автор утверждает, что наиболее мощные ноутбуки - с дискретными видеокартами. С интегрированными же хотя и работают тише, их корпус тоньше, но сами по себе они слабее.

Среди видов дисплея встречаются с матрицами IPS и TN. Первый тип необходим тем, кто работает с изображениями, видеороликами, графикой, поскольку цвета на таком экране не искажаются.