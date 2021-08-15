Компьютеры
Сегодня в 17:43

Эксперт дал советы по самостоятельному выбору ноутбука

И рассказал, какой из них и для чего покупать
Автор dtf.ru объяснил, на какие составляющие надо обращать внимание при покупке и как принять верное решение.
Эксперт дал советы по самостоятельному выбору ноутбука

Прежде всего, блогер перечислил внутренние части ноутбука и его параметры, которых особенно важны для пользователя. Это материнская плата, процессор, видеокарта, дисплей, оперативная память, хранилище, охлаждение, время работы без подзарядки.

Так, от платы зависит возможность апгрейда устройства, а от процессора - скорость обработки запросов (и не только). Кроме того, в основном встречаются два производителя процессоров: Intel и AMD. Первые обычно устанавливаются на бюджетные и очень бюджетные модели, вторые - на более дорогие.

Что касается видеокарты, то автор утверждает, что наиболее мощные ноутбуки - с дискретными видеокартами. С интегрированными же хотя и работают тише, их корпус тоньше, но сами по себе они слабее.

Среди видов дисплея встречаются с матрицами IPS и TN. Первый тип необходим тем, кто работает с изображениями, видеороликами, графикой, поскольку цвета на таком экране не искажаются.

Эксперт дал советы по самостоятельному выбору ноутбука

Оперативную память выбирать стоит по принципу "чем больше, тем лучше", советует блогер. Наиболее комфортный для работы объём - 16 ГБ. Или в крайнем случае 8 ГБ.

Информация на ноутбуке может храниться на SSD (быстрые накопители), HDD (жёсткие диски), SSHD (гибридные жёсткие диски). Объём этих составляющих зависит от цены устройства.

По поводу охлаждения и зарядки автор заметил, что большинство устройств оснащены неплохим охлаждением, а продержится во включенном состоянии ноутбук примерно до 8 часов (при условии, что его не будут сильно нагружать).

В конце материала автор поместил список моделей ноутбуков разной ценовой категории, которые подойдут для решения различных задач. Это HP 14S-FQ1000 (до 30 тысяч рублей), Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (до 50 тысяч рублей), Asus TUF Gaming A17 FX706IH и HP Omen 15-en0000 (до 70 тысяч рублей), ASUS TUF Gaming A17 FX706IU (до 90 тысяч рублей), Lenovo Legion (модели, стоимость которых - от 110 тысяч рублей), MacBook (от 100 тысяч рублей).