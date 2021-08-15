Эксперт дал советы по самостоятельному выбору ноутбука

Эксперт дал советы по самостоятельному выбору ноутбукаИ рассказал, какой из них и для чего покупать
Прежде всего, блогер перечислил внутренние части ноутбука и его параметры, которых особенно важны для пользователя. Это материнская плата, процессор, видеокарта, дисплей, оперативная память, хранилище, охлаждение, время работы без подзарядки.
Так, от платы зависит возможность апгрейда устройства, а от процессора - скорость обработки запросов (и не только). Кроме того, в основном встречаются два производителя процессоров: Intel и AMD. Первые обычно устанавливаются на бюджетные и очень бюджетные модели, вторые - на более дорогие.
Что касается видеокарты, то автор утверждает, что наиболее мощные ноутбуки - с дискретными видеокартами. С интегрированными же хотя и работают тише, их корпус тоньше, но сами по себе они слабее.
Среди видов дисплея встречаются с матрицами IPS и TN. Первый тип необходим тем, кто работает с изображениями, видеороликами, графикой, поскольку цвета на таком экране не искажаются.
Оперативную память выбирать стоит по принципу "чем больше, тем лучше", советует блогер. Наиболее комфортный для работы объём - 16 ГБ. Или в крайнем случае 8 ГБ.
Информация на ноутбуке может храниться на SSD (быстрые накопители), HDD (жёсткие диски), SSHD (гибридные жёсткие диски). Объём этих составляющих зависит от цены устройства.
По поводу охлаждения и зарядки автор заметил, что большинство устройств оснащены неплохим охлаждением, а продержится во включенном состоянии ноутбук примерно до 8 часов (при условии, что его не будут сильно нагружать).
В конце материала автор поместил список моделей ноутбуков разной ценовой категории, которые подойдут для решения различных задач. Это HP 14S-FQ1000 (до 30 тысяч рублей), Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (до 50 тысяч рублей), Asus TUF Gaming A17 FX706IH и HP Omen 15-en0000 (до 70 тысяч рублей), ASUS TUF Gaming A17 FX706IU (до 90 тысяч рублей), Lenovo Legion (модели, стоимость которых - от 110 тысяч рублей), MacBook (от 100 тысяч рублей).