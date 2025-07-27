Эксперт назвал 4 видеокарты, которые стоят своих денег в 2025 году

Nvidia RTX 5060 — доступная карта с хорошей производительностью. Хоть и с 8 ГБ памяти, чего может не хватать в ближайшем будущем, она всё ещё быстрее RTX 4060 на 10−20% и подойдёт тем, кто не гонится за максимальными настройками.