Эксперт назвал б/у видеокарты, которые точно не стоит брать сейчас

В любом ценовом сегменте есть такие модели б/у видеокарт, которые даже в хорошем состоянии брать не имеет смысла.

До 5 000 руб. Не покупайте такие модели, как RX 400—500, AMD GCN 1.0, AMD GCN 1.1 R5, R7, R9 200 и 300 серии.

5 000 — 10 000 руб. Откажитесь от покупки GTX серии 780, 970, GTX 1060 3G/5G/6G. Всё потому, что они уже очень старые.

10 000 — 20 000 руб. Не стоит брать GTX 1630, Intel Arc A310, RX 560 и RX 6400 (у них проблемы с драйверами и PCI Express), VEGA 56, VEGA 64 (не покупайте из-за технологии HBM-памяти), Radeon VII.