Эксперт назвал эффективные способы борьбы со спамом

Хотя этот спам бывает разным

Спам представляет собой навязчивые и нежелательные сообщения, отправляемые пользователям без их согласия. Чаще всего они содержат рекламу, специальные предложения или вредоносные ссылки.