Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Компьютеры
Опубликовано 10 апреля 2024, 03:00
1 мин.

Эксперт назвал эффективные способы борьбы со спамом

Хотя этот спам бывает разным
Спам представляет собой навязчивые и нежелательные сообщения, отправляемые пользователям без их согласия. Чаще всего они содержат рекламу, специальные предложения или вредоносные ссылки.
Эксперт назвал эффективные способы борьбы со спамом
© Kenny Eliason

Существует несколько разновидностей спама. Среди них — почтовый спам, спам в соцсетях и мессенджерах, на форумах и в комментариях, в SMS, фишинг (различные мошеннические письма). К счастью, с почтовым спамом можно бороться.

Эксперт назвал эффективные способы борьбы со спамом
© Unsplash+

Чтобы избежать почтового спама, используйте фильтры (подозрительные письма будут помечаться как спам), отписывайтесь от рассылок, будьте внимательные при регистрации на сайтах (отказывайтесь от рекламных рассылок), обновляйте программное обеспечение.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#спам
,
#интернет
,
#технологии