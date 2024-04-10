Эксперт назвал эффективные способы борьбы со спамом

Опубликовано 10 апреля 2024, 03:00
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Эксперт назвал эффективные способы борьбы со спамомХотя этот спам бывает разным
Спам представляет собой навязчивые и нежелательные сообщения, отправляемые пользователям без их согласия. Чаще всего они содержат рекламу, специальные предложения или вредоносные ссылки.
Существует несколько разновидностей спама. Среди них — почтовый спам, спам в соцсетях и мессенджерах, на форумах и в комментариях, в SMS, фишинг (различные мошеннические письма). К счастью, с почтовым спамом можно бороться.
Чтобы избежать почтового спама, используйте фильтры (подозрительные письма будут помечаться как спам), отписывайтесь от рассылок, будьте внимательные при регистрации на сайтах (отказывайтесь от рекламных рассылок), обновляйте программное обеспечение.